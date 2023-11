Już 12 dni czekają w tunelu na pomoc. "Od uwięzionych mężczyzn dzieli nas odległość autobusu"

Jak dotąd zespołom ratunkowym udało się przewiercić przez około trzy czwarte 60-metrowej warstwy gruzu, uniemożliwiającej pracownikom wydostanie się. Nie jest jednak jasne, kiedy nastąpi zakończenie prac. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami miało to nastąpić w czwartek rano. Usterka maszyny wiertniczej oraz nieprzewidziane wcześniej komplikacje opóźniły akcję. Po całonocnej naprawie sprzętu, prace mają zostać wznowione w piątek – poinformowano w wystosowanym we wczesnych godzinach porannych komunikacie rządowym.

Akcja ratunkowa w tunelu w północnych Indiach

Zgodnie z planem, po przewierceniu się przez warstwę gruzu, do wnętrza powstałego otworu mają zostać włożone rury, które następnie zostaną zespawane ze sobą. Tą drogą uwięzieni pracownicy mają zostać wyniesieni na noszach, najpewniej zaopatrzonych w koła. Nie wiadomo jeszcze, kiedy może to nastąpić. To, jak miałoby to wyglądać, przedstawia film przygotowany przez indyjskie Narodowe Siły Reagowania na Katastrofy.