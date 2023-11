Zostało 10 metrów skał do przewiercenia. Pogoda może dziś utrudnić akcję ratunkową w zawalonym tunelu

41 robotników pozostaje uwięzionych od 16 dni w zawalonym tunelu drogowym na północy Indii. Przez specjalne rury dostarczane są im jedzenie i tlen. W piątek uszkodzeniu uległa maszyna wiertnicza. Do czasu jej naprawy, ratownicy kopią tunel ręcznie. Zapowiadane na poniedziałek pogorszenie pogody może im utrudnić dotarcie do uwięzionych w tunelu robotników.

W niedzielę z rodzinami uwięzionych w tunelu pracowników spotkał się Pushkar Singh Dhami, premier położonego w Himalajach stanu Uttarakhand. Poinformował o uszkodzeniu maszyny wiertniczej, co spowodowało wstrzymanie akcji ratowniczej. Ekipa ratunkowa nadal oczekuje na dostawę nowej i próbuje kopać tunel ręcznie.

Do pomocy w akcji ratowania uwięzionych zaangażowano eksperta w dziedzinie mikrotunelingów oraz ekspertów wojskowych, co może wskazywać na to, że władze i ratownicy szukają innych sposobów pokonania ostatniej przeszkody do uratowania ludzi.

Ratownicy dostarczają uwięzionym pracownikom żywność przez rurę o średnicy 15 cm. Tlen dostarczany jest oddzielną rurą.

Ciężki sprzęt, ratownicy i eksperci gromadzą się w tunelu, który się zawalił EPA/HARISH TYAGI

Pogorszenie pogody

Zapowiadana na poniedziałek deszczowa pogoda może oznaczać komplikacje podczas akcji ratunkowej. W górach przez które przewiercany jest feralny tunel mają być dziś burze, spaść grad i zapanują niskie temperatury. Ratownicy zapowiadają, że poradzą sobie z pogarszającymi się warunkami pogodowymi.

„Są przeszkoleni, jak pracować w każdej sytuacji, więc nie jest to dla nas zmartwienie” – powiedział Mahmood Ahmad, dyrektor zarządzający firmy NHIDCL, która buduje tunel i pomaga w akcji ratowniczej.

Nowa droga ze szczytu góry

W niedzielę ratownicy rozpoczęli prace nad nową drogą ucieczki z zawalonego tunelu. Aby wydostać robotników chcąc wywiercić pionowy szyb, prosto ze szczytu góry.

„Trudności nadejdą, trudności nadchodzą, ale jesteśmy na to przygotowani” – powiedział Jasvant Kapoor, dyrektor generalny firmy wiertniczej SJVNL odpowiedzialnej za nowy szyb.

Tunel stanowi część autostrady Char Dham, jednego z najbardziej ambitnych projektów premiera Narendry Modiego, mającego na celu połączenie czterech hinduskich miejsc pielgrzymkowych drogami o długości 890 km.

Władze nie podały, co spowodowało początkowe zawalenie się, w wyniku którego mężczyźni zostali uwięzieni pod koniec nocnej zmiany, ale region ten jest narażony na osuwiska, trzęsienia ziemi i powodzie.

Pakowanie żywności dla uwięzionych EPA/HARISH TYAGI

"Wrócę do domu, jestem tu bezpieczny"

W zawalonym tunelu utknął kuzyn Chanchala Singha Bishta. Z uwięzionym 24-letnim robotnikiem udało mu się porozmawiać przez walkie-talkie. - Powiedział: "Nic mi nie jest, możesz iść do domu. Ja wrócę do domu, jestem tu bezpieczny, mam tu to, czego potrzebuję" - relacjonował dziennikarzom BBC.

W miejscu akcji ratunkowej jest też Chaudhary, który przejechał prawie 600 km od swojej wioski w Lakhimpur Kheri w stanie Uttar Pradesh, by być blizej uwięzionego syna Manjita. Jak powiedział dziennikarzom BBC, dwa lata temu stracił najstarszego syna w wypadku na budowie w Bombaju. Ze stratą kolejnego nie byłby w stanie sie pogodzić.

Ogólny widok tunelu EPA/HARISH TYAGI

- Modlę się do Boga… proszę, nie odbieraj mi tego syna. Chcę tylko, żeby mój syn był wolny. To jest moja modlitwa. To jest moje ostatnie życzenie - mówił.

Jak powiedział, kiedy dotrze on już do domu, będą świętować Diwali (to hinduistyczne święto światła, obchodzone przez kilka dni każdego roku w Indiach - dop. red.). - Był w tunelu w trakcie Diwali, więc zrobimy to jeszcze raz - wyjasnił.

Akcję ratunkową wstrzymano z powodu usterki technicznej EPA/HARISH TYAGI

Uwięzieni od 12 listopada

Betonowe sklepienie budowanego tunelu zawaliło się 12 listopada nad ranem około 200 m od wylotu. Wszyscy znajdujący się w tunelu robotnicy przetrwali katastrofę bez obrażeń.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:FC//mrz

Źródło: PAP, BBC