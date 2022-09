Uczennica spytała o dostęp do podpasek. Urzędniczka ją wyśmiała: jutro poprosisz o prezerwatywy

Dzisiaj prosisz o podpaski, jutro poprosisz o prezerwatywy - miała brzmieć odpowiedź lokalnej urzędniczki na pytanie uczennicy o możliwość zapewnienia przez rząd dopłat do zakupu podpasek. Do zdarzenia doszło w indyjskim stanie Bihar. Jak zauważa BBC, w państwie tym menstruacja wciąż pozostaje tematem tabu, a przez brak dostępu do środków higieny intymnej każdego roku miliony dziewcząt zmuszone są do rezygnacji z nauki.

Do opisanego przez lokalne media zdarzenia doszło we wtorek podczas warsztatów na temat praw kobiet zorganizowanych we współpracy z UNICEF ​​w północno-wschodnich Indiach. Jedna z nastoletnich uczennic biorących udział w warsztatach miała spytać obecnej na miejscu urzędniczki o możliwość zapewnienia przez rząd dopłat do zakupu podpasek.

Kosztują one w Indiach 20-30 rupii za sztukę, czyli równowartość ok. 1,2-1,8 złotego, co dla wielu mieszkańców Indii jest wydatkiem przekraczającym możliwości domowych budżetów. Uczennica miała również poskarżyć na stan szkolnych toalet oraz trudności w korzystaniu z nich.

Dziś podpaski, jutro prezerwatywy

Jak przekazał dziennik "Hindustan Times", w odpowiedzi usłyszała od Harjot Kaur Bhamra, wysokiej rangą urzędniczki stanowej i przedstawicielki organizacji działającej na rzecz rozwoju kobiet: "Jutro będziesz twierdzić, że rząd powinien zapewniać też dżinsy. A jeszcze później, dlaczego nie jakieś piękne buty?" Następnie kobieta dodała: "Wkrótce będziesz oczekiwała, że rząd zapewni ci środki planowania rodziny, w tym prezerwatywy".

Według "Hindustan Times" Harjot Kaur Bhamra kieruje organizacją wspierającą prawa kobiet i dzieci, która zorganizowała wtorkowe warsztaty we współpracy z m.in. UNICEF.

Następnie wywiązała się dyskusja z uczennicą, w trakcie której urzędniczka mówiła: "Dlaczego powinnaś cokolwiek brać od rządu? Ten sposób myślenia jest nieprawidłowy. Zadbaj o to sama". Kiedy nastolatka odparła, że to głosy ludzi decydują o tym, kto zasiada w rządzie, urzędniczka powiedziała: "To szczyt głupoty. To nie głosuj".

Wymiana zdań odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Amrita Rathod z Indyjskiej Partii Ludowej opublikowała nagranie ze spotkania na Twitterze krytykując urzędniczkę. Swoje oburzenie wyraża także wielu obywateli sugerujących, że Bhamra nie nadaje się do pełnienia swojego stanowiska.

Menstruacja tematem tabu

Menstruacja wciąż pozostaje w Indiach tematem tabu. Miesiączkujące kobiety bywają wykluczane z wydarzeń społecznych i religijnych, odmawia się im wstępu do miejsc kultu, czy kuchni. Prawie 23 miliony uczennic każdego roku z powodu braku dostępu do odpowiednich środków higieny intymnej zmuszonych jest do rezygnacji z nauki. Z danych National Family Health Survey wynika, że w stanie Bihar tylko 59 proc. kobiet stosuje środki higieny intymnej, co jest najgorszym wynikiem w całych Indiach. Reszta zmuszona jest do używania "niehigienicznych substytutów", takich jak papier toaletowy czy kawałki materiału.

Po miesiącach działań aktywistów rząd Indii w 2020 roku zdecydował o zniesieniu 12-procentowego podatku na produkty sanitarne. Miało to pomóc w zwiększeniu dostępu do środków higieny dla kobiet, jednak jak odnotowało BBC, to "mały krok" na długiej drodze do tego, by środki menstruacyjne stały się dostępne dla każdej kobiety.

Autor:wac//mm

Źródło: BBC, Hindustan Times, tvn24.pl