Troje dzieci zmarło podczas festiwalu latawców. Ostre linki owinęły się wokół ich szyj

Do serii tragicznych w skutki wypadków miało dojść w weekend, kiedy wielu mieszkańców stanu Gudźarat i przyjezdnych wyszło na ulice, a także dachy budynków i tarasy, by puszczać latawce. Jak odnotował portal Tribune India, część świętujących miała używać latawców z ostrymi linkami, które zaplątały się wokół szyj ofiar w taki sposób, że przecięły je i ranni wykrwawili się na śmierć.

Wśród tragicznie zmarłych jest 2-letnia Kirti. Sznurek miał ją zranić, kiedy jechała na rowerze ze swoim ojcem w mieście Bhavnagar. Dziewczynka zmarła w niedzielę w szpitalu - poinformował przedstawiciel policji w Bortalav. Na rowerze w czasie tragicznego w skutki wypadku miał znajdować się również 7-letni Rishabh z Rakjot. Z kolei 3-letnia Kismat wracała w sobotę ze swoją matką do domu w mieście Visnagar, kiedy linka przecięła jej szyję. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon - przekazała miejscowa policja.

176 osób doznało urazów

Festiwal Latawców w Gudźarat

Międzynarodowy Festiwal Latawców Uttarayan to coroczna impreza, w czasie której mieszkańcy całego stanu Gudźarat wychodzą na ulice, by świętować. W czasie festiwalu "niebo nad większością miast stanu wypełnia się latawcami od świtu do późnej nocy" i "wszyscy wychodzą na dachy i jezdnie, by puszczać latawce i rywalizować z sąsiadami" - czytamy na stronie organizatora.