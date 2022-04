Tortury miały go "wyleczyć" z homoseksualizmu. Teraz indyjski książę walczy o prawa osób LGBT+

Książę Manvendra Singh Gohil z indyjskiego regionu Rajpipla w 2002 roku wyznał swojej rodzinie, że jest gejem. Przez lata mężczyzna był poddawany torturom, między innymi elektrowstrząsom, które miały go "wyleczyć". Teraz walczy o prawa osób LGBT+ w Indiach i edukuje społeczeństwo. Stara się też o delegalizację tak zwanej terapii konwersyjnej.

Manvendra Singh Gohil jest prawdopodobnie pierwszym otwarcie nieheteroseksualnym księciem na świecie. Zanim jednak zdecydował się na coming out, jego rodzice zaaranżowali w 1991 roku małżeństwo syna z Chandriką Kumari, księżniczką stanu Jhabua w Madhya Pradesh. Ze względu na panującą w indyjskim społeczeństwie homofobię (do 2018 roku obowiązywało tam postkolonialne prawo o nazwie Sekcja 377, karzące dożywociem "akty seksualne wbrew porządkowi natury") i brak edukacji w tym zakresie, 26-letni wówczas Gohil nie potrafił zrozumieć do końca swojej seksualności. Tak mówił o małżeństwie w wywiadzie z Oprah Winfrey: