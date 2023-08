Katastrofa budowlana w Indiach. Zawalił się dźwig w pobliżu Bombaju. Wielu zabitych

Dźwig budowlany wykorzystywany do wznoszenia mostów zawalił się w poniedziałek w mieście Thane w pobliżu Bombaju na zachodzie Indii. W wyniku katastrofy zginęło co najmniej 16 pracowników budowlanych, ale liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

