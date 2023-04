Teoria ewolucji usuwana z podręczników szkolnych. Eksperci protestują

Grupa ponad 1800 osób, w tym naukowcy i nauczyciele, sprzeciwiają się usunięciu teorii ewolucji Karola Darwina z podręczników szkolnych w Indiach. Władze uszczuplenie programu nauczania tłumaczą potrzebą odciążenia uczniów. Eksperci protestują, podkreślając, że zrozumienie biologii ewolucyjnej jest "kluczem do zrozumienia otaczającego nas świata".

Krajowa Rada Badań i Szkoleń Edukacyjnych (NCERT), indyjski organ rządowy upoważniony do doradzania instytucjom państwowym w zakresie edukacji szkolnej, podczas pandemii COVID-19 usunęła teorię ewolucji z podręczników do biologii dla klasy 10 szkoły średniej w ramach uszczuplania programu nauczania. Miało to zmniejszyć obciążenie uczniów nauką. Zmiana miała być tymczasowa, jednak teraz NCERT zdecydowało o rezygnacji z dawnego programu na stałe.