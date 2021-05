Ponad 400 tysięcy przypadków zakażeń dziennie. Brakuje wszystkiego

Tylko w ciągu ostatnich sześciu dni dzienny rekord liczby nowych przypadków COVID-19 był przekraczany pięć razy. To najwyższe obecnie bilanse na świecie, choć według ekspertów wciąż mocno zaniżone. W piątek odnotowano ponad 386 tysięcy nowych zakażeń oraz stwierdzono 3498 zgonów. W sobotę jest to 401 993 nowych przypadków zakażenia oraz 3523 zgony.

Indie przyspieszają proces szczepień

- Udało mi się zapisać na szczepienie, ale już nie córce i żonie. Są tylko zarejestrowane w bazie - mówił Satish Gupta, sklepikarz z dzielnicy Malviya Nagar, w południowym Delhi. - Widzimy, co się dzieje dookoła, ilu znajomych prosi o pomoc w dostaniu się do szpitala lub szuka tlenu. (…) Dla nas to wciąż szok, że tyle osób choruje i umiera - dodał.