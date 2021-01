Tam urodził się dziadek Kamali Harris. W indyjskiej wiosce święto

"'Moment Bidena' daje Delhi"

W ocenie komentatorów, konflikt USA z Chinami, ma być szansą dla Indii na wzmocnienie sojuszu indyjsko-amerykańskiego za kadencji prezydenta Bidena . "'Moment Bidena' daje Delhi okazję do przełamania bilateralnych różnic w handlu i podniesienia na wyższy szczebel współpracy wojskowej" - komentuje w dzienniku "The Indian Express" zaprzysiężenie prezydenta Joe Bidena Chilamkuri Raja Mohan, dyrektor Instytutu Studiów Południowoazjatyckich na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.

"Za administracji Trumpa widzieliśmy dwie ważne zmiany w relacjach Indii z USA. Z jednej strony zaostrzenie się napięć handlowych, a z drugiej pogłębienie współpracy wojskowej" - ocenia Mohan. "Indie są przykładem sukcesu kolejnych administracji" - indyjska agencja ANI cytuje wypowiedź Antony'ego Blinkena, kandydata na szefa amerykańskiej dyplomacji z przesłuchania przed senacką komisją spraw zagranicznych. "Administracja Trumpa to kontynuowała (politykę prezydenta Obamy – red.), włączając swoją koncepcję Indo-Pacyfiku, i współpracując z Indiami, by żaden kraj, również Chiny, nie zagroziły ich suwerenności" - podkreślił.

Konflikt z Chinami

Na początku stycznia br. administracja prezydenta Donalda Trumpa odtajniła raport mówiący o roli Indii w polityce zagranicznej USA. Według dokumentu, który opisuje "The Indian Express", Stany Zjednoczone mają pomagać Indiom w "wyzwaniach na kontynencie, takich jak konflikt graniczny z Chinami i dostęp do wody, w tym Brahmaputry i innych rzek, których nurt mogą zmienić Chiny". W połowy czerwca 2020 r. w himalajskim Ladakhu zaostrzył się konflikt graniczny między Indiami i Chinami, po śmierci 20 indyjskich żołnierzy w bójce z chińskimi wojskowymi.

Kolejne rundy negocjacji nie przyniosły rezultatu, a obie armie wzmocniły swoją obecność na spornej granicy. Pod koniec listopada 2020 r. agencja PTI informowała, że Chiny wybudują wielką tamę na Brahmaputrze w Tybecie. Zdaniem hydrologów może to zakłócić bieg rzeki w indyjskim Asamie i Bangladeszu. Anthony Blinken, który według "The Washington Post" otrzyma nominację senatu głosami zarówno demokratów jak i republikanów, powiedział w ubiegłym roku w Instytucie Hudson, że "status quo nie jest do utrzymania, zwłaszcza w stosunku do chińskich komercyjnych i ekonomicznych praktyk".