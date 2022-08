Rzeź, gwałt i panowie "z dobrych rodzin". Dożywocie, którego nie było

Na ulicach pojawiły się girlandy, przygotowane zostały cukierki. Tak w indyjskiej wiosce Randhikpur zamieszkiwanej głównie przez hindusów przywitano jednego z mężczyzn, który - teoretycznie - nigdy nie powinien wyjść na wolność. W 2008 roku został skazany na dożywocie za udział w koszmarze, który rozegrał się w 2002 roku w indyjskim stanie Gudźarat. Doszło wtedy do ataku na mieszkających tam muzułmanów. Miał to być odwet za śmierć 59 hinduskich pielgrzymów, którzy kilka dni wcześniej zginęli w pożarze pociągu. Chociaż śledztwo tego nigdy nie potwierdziło, tragedia została uznana przez część społeczeństwa za zamach muzułmanów.

Kiedy wybuchły zamieszki, Bilkis Bano miała 21 lat i była w piątym miesiącu ciąży. Wraz z rodziną próbowała uciec z atakowanej miejscowości. Po drodze zostali jednak zatrzymani przez grupę kilkudziesięciu mężczyzn. Napastnicy - jak opowiadała kobieta w rozmowie z "New York Timesem" - najpierw zabili jej trzyletnią córeczkę.

Wojna o sprawiedliwość

Bilkis Bano - jak twierdziła - domagając się skazania morderców, musiała stoczyć walkę z indyjskim systemem sprawiedliwości. W rozmowie z portalem "The Hindu" opowiadała, że policja celowo utrudniała śledztwo i groziła jej, że za nagłaśnianie sprawy może ją spotkać coś złego. Nie zrezygnowała jednak - złożyła wniosek do Krajowej Komisji Praw Człowieka (NHRC) i skierowała sprawę do indyjskiego sądu najwyższego.