Fala dronów przelatujących nad granicą z narkotykami i bronią. "Musimy być bardzo czujni"

Sprawę opisał brytyjski "Guardian". W rozmowie z gazetą funkcjonariusze indyjskich służb granicznych (BSF) przekazali, że jak dotąd w tym roku przechwycono 90 dronów pochodzących z Pakistanu . To najwyższa liczba, jaką kiedykolwiek zanotowano, a dronów z miesiąca na miesiąc miało być coraz więcej.

Według cytowanych przez gazetę urzędników większość z dronów zawierała przesyłki z opium i heroiną, najprawdopodobniej pochodzących z Afganistanu . W innych dronach znajdowała się broń - pistolety i karabiny szturmowe produkcji chińskiej. "Oprócz wykorzystywania dronów do przemycania narkotyków zdarzają się przypadki, w których drony zrzucają broń, co może wyrządzać szkody. Musimy być naprawdę bardzo czujni" - podkreślił w rozmowie z "Guardianem" Atul Fulzele, inspektor generalny BSF w Pendżabie.

Drony przemycają narkotyki z Pakistanu do Indii

Gazeta przypomina, że przemyt pomiędzy oboma krajami trwa od dziesięcioleci, a jego przedmiotem było już wszystko, łącznie z ludźmi. Pierwsze drony zauważono w Pendżabie w 2019 roku i według BSF od tej pory stały się one głównym sposobem przemytu narkotyków. W 2023 roku odpowiadały za około 60 proc. tego procederu w stanie, co wprowadziło "nowy wymiar" ochrony granicy.

"Guardian" wyjaśnia, powołując się na urzędników, że drony odnajdowane są nawet w odległości 12 km od granicy z Pakistanem. Mają do 2,5 metra szerokości i wyposażone są w kamery rejestrujące obraz o wysokiej jakości. Narkotyki często znajdują się w małych woreczkach czy butelkach. Urzędnicy przyznają, że to zjawisko stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w obliczu długotrwałych napięć między Indiami i Pakistanem oraz tego, że drony te są coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Potrafią np. zmienić swój kierunek, by uniknąć przechwycenia, jeśli wykryją technologię antydronową.