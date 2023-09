Samolot rozbił się podczas lądowania. Wszyscy przeżyli

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 569 dni. Dron morski Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakował i unieruchomił rosyjską korwetę rakietową Samum w pobliżu Sewastopola - poinformowała Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w SBU. Do ataku doszło w czwartek. Według doniesień dron "Morski Maluch" uderzył w tylną część jednostki, powodując duże zniszczenia, przez co Rosjanie musieli odholować okręt do portu. Źródła podały, że SBU wykorzystała eksperymentalny model drona morskiego, który może działać w czasie sztormu i ukrywać się za wysokimi falami. Podczas operacji wysokość fal w tym rejonie Morza Czarnego miała wynosić 1,5-2 metry. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.