"Niewidzialne" przestępstwo w Indiach. "Zgoda żony nieistotna"

Miał "wielokrotnie" zmuszać żonę do seksu

Przestępstwo to obejmuje wymuszone "stosunki cielesne wbrew porządkowi natury z jakimkolwiek mężczyzną, kobietą lub zwierzęciem". W przeszłości regulacja ta była wykorzystywana do ścigania par tej samej płci, które współżyły ze sobą seksualnie za obopólną zgodą, zanim w 2018 roku zdekryminalizowano w kraju homoseksualizm.

Skarżąca twierdziła, że do czynu doszło "wielokrotnie", a mąż groził jej rozwodem, jeśli komukolwiek o tym powie. W końcu zdecydowała się jednak porozmawiać o tym z matką. Ta zachęciła ją do złożenia skargi, która wpłynęła w 2022 roku.

Gdy ma więcej niż 15 lat, "zgoda żony staje się nieistotna"

Wydając wyrok, sędzia Ahluwalia zwrócił uwagę na zapisy dotyczące gwałtu w małżeństwie zawarte w indyjskim prawie. Zakładają one, że zmuszanie swojej żony do seksu nie jest przestępstwem. Wyłączenie spod karalności tego czynu jest pozostałością po brytyjskich rządach na terenie Indii, choć te prawie 80 lat temu zyskały niepodległość.

Być kobietą w Indiach. "Przestępczość była niewidzialna"

Choć liczące ponad 1,4 miliarda mieszkańców Indie poczyniły znaczne postępy we wprowadzaniu przepisów zapewniających lepszą ochronę kobiet, prawnicy i działacze społeczni alarmują, że niechęć do kryminalizacji gwałtu małżeńskiego pozostawia w tym obszarze lukę i pozbawia kobiety ochrony. Konserwatyści twierdzą zaś, że ingerencja ze strony państwa może zniszczyć małżeństwa w Indiach.

Obowiązujące prawo, wyłączające gwałt w małżeństwie spod karalności, było kwestionowane na wielu salach sądowych. Sąd Najwyższy w Delhi wydał w 2022 roku, w odniesieniu do tego, niejednolity wyrok, co skłoniło prawników do wniesienia apelacji do krajowego Sądu Najwyższego. Nadal czeka na rozpoznanie.