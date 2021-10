Sąd w Indiach zlecił ekspertom zbadanie, czy rząd Modiego korzystał z Pegasusa do inwigilacji oponentów

Czy rząd premiera Indii Narendry Modiego wykorzystywał oprogramowanie szpiegujące Pegasus do inwigilacji między innymi liderów opozycji i dziennikarzy? – chce wiedzieć Sąd Najwyższy tego kraju. W środę zlecił panelowi ekspertów zbadanie tej sprawy. Twierdzi, że mogło dojść do "naruszenia prawa obywateli do prywatności i wolności słowa".