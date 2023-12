Premier o "historycznej" decyzji w sprawie Kaszmiru i "budowaniu silniejszych Indii"

Decyzję sądu premier Narendra Modi nazwał "historyczną". "Sąd, w swojej głębokiej mądrości, wzmocnił istotę jedności, którą my, obywatele Indii, cenimy i pielęgnujemy ponad wszystko" - napisał na platformie X. "Dzisiejsze orzeczenie to nie tylko prawny wyrok, to latarnia nadziei, obietnica jaśniejszej przyszłości i świadectwo naszej wspólnej determinacji w budowaniu silniejszych, bardziej zjednoczonych Indii" - dodał.

Status specjalny stanu Dżammu i Kaszmir

Dżammu i Kaszmir od 75 lat jest terenem spornym, do którego prawa rości sobie również sąsiedni Pakistan. Gdy po II wojnie światowej w 1947 roku powstawały niepodległe Indie i Pakistan, ówczesny władca Kaszmiru mógł dokonać wyboru pomiędzy akcesją do jednego lub drugiego z nich. Wcześniej podpisał z Pakistanem umowę zapewniającą ciągłość handlu, podróży i komunikacji oraz zaczął negocjować podobną umowę z Indiami. Doszło wówczas do zamieszek i ataku rebeliantów muzułmańskich z północy na Kaszmir. W rezultacie przystąpił do Indii, których armia wkroczyła do Kaszmiru i wyparła rebeliantów.