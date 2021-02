Zablokowane drogi i autostrady. Tysiące rolników w proteście przeciw rządowym reformom

Przeciw rządowym ustawom

Protesty indyjskich rolników przyciągnęły uwagę obserwatorów na całym świecie. Poparły je między innymi piosenkarka Rihanna i ekologiczna aktywistka Greta Thunberg, co wywołało ostre reakcje rządzących w Indiach. W piątek urząd Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka wezwał indyjskie władze do poszanowania praw protestujących do gromadzenia się i swobodnego wyrażania poglądów "online i offline".