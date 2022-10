Oddają swoje córki wierzycielom, bo nie mają pieniędzy na spłatę długu

Rada wsi nakazuje dłużnikowi oddanie córki

Do jednej z takich sytuacji, opisywanych przez NHRC, miało dojść, gdy mężczyzna pożyczył około 1,5 mln indyjskich rupi (ponad 86 tys. zł) od sąsiada. Nie był w stanie zwrócić takiej sumy, więc panczajat wymusił na nim sprzedaż siostry i 12-letniej córki, aby uregulować dług. Do podobnej sytuacji miało dojść, gdy inny mężczyzna pożyczył 600 tys. rupi (około 34,5 tys. zł), na leczenie w szpitalu ciężko chorej żony. W ramach spłaty długu zmuszono go do oddania młodej córki wierzycielowi, który następnie sprzedał ją handlarzowi w mieście Agra. Według NHRC dziewczyna od tamtego momentu była sprzedana jeszcze trzykrotnie, cztery razy zaszła w ciążę.