Przywiązali go do słupa i torturowali przez 12 godzin. Dziesięciu mężczyzn skazanych

W środę sąd w mieście Saraikela w stanie Jharkhand we wschodnich Indiach skazał 10 mężczyzn na 10 lat więzienia za zlinczowanie muzułmanina. W 2019 roku Tabrez Ansari został przez swoich oprawców, którzy oskarżyli go o włamanie, przywiązany do słupa, a następnie był przez 12 godzin torturowany i zmuszany do intonowania słów "Jai Shri Ram”, co oznacza "Chwała Panu Ramie" - to rodzaj powitania, które jest używane przez ortodoksyjnych hindusów i hinduskie organizacje nacjonalistyczne.