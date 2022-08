Indie przypadkowo wystrzeliły pocisk w kierunku Pakistanu, zwolniono oficerów. Pakistańskie władze komentują

Indyjskie Siły Powietrzne napisały we wtorkowym oświadczeniu, że w wyniku śledztwa wykryto "odstępstwo od standardowej procedury operacyjnej", co doprowadziło do przypadkowego wystrzelenia rosyjsko-indyjskiego pocisku manewrującego BrahMos, zdolnego do przenoszenia ładunku nuklearnego. W związku z tym wydarzeniem zwolnionych zostało trzech oficerów.