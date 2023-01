Przypadkowo postrzelił swojego gościa podczas imprezy sylwestrowej, zmarł na atak serca

Manjunath Olekar, 67-letni biznesmen i naukowiec, zorganizował imprezę sylwestrową dla przyjaciół i rodziny w swojej rezydencji w mieście Shivamogga. Jak podał portal "The Times of India", należąca do gospodarza dwulufowa broń miała przypadkowo wypalić, kiedy przygotowywał się do oddania "uroczystych salw" o północy. W wyniku strzału ranny został Vinay U, 34-letni syn przyjaciela gospodarza przyjęcia, który stał w pobliżu.