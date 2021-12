Dziesiątki tysięcy protestowały przeciw ustawom rolnym. Władze Indii się wycofały

Indyjskie władze formalnie uchyliły trzy ustawy liberalizujące rynek rolny. Uchwalone we wrześniu 2020 roku przepisy kończyły państwowy skup produktów rolnych oraz gwarancję minimalnych cen. Ich przyjęcie wywołało masowe, trwające ponad rok protesty.

Zdaniem rządu Indii reformy, które ułatwiały dostęp do rynku wielkim korporacjom, miały zapewnić finansowanie niezbędne do rozwoju i modernizacji indyjskiej wsi. Według rolników, nowe prawo mogło się przyczynić do ich zubożenia i narazić na wyzysk ze strony koncernów. Wcześniej w Indiach obowiązywały ceny minimalne na niektóre płody rolne, a rząd skupował po nich ryż i pszenicę. Reformy z 2020 roku miały na celu rozluźnienie tych zasad, które chroniły drobnych rolników przed całkowicie nieuregulowanym wolnym rynkiem i dyktowaniem cen przez korporacje.