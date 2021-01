"Dopięliśmy swojego i nie odpuścimy". Wściekli rolnicy na traktorach w centrum Delhi

Jak podał dziennik "The Hindu" ograniczono również liczbę widzów do 25 tysięcy, z czego zwykli mieszkańcy Delhi mogli liczyć tylko na 4 tysiące miejsc.

"Niezaproszeni goście"

Niezapraszanymi gośćmi okazali się we wtorek rolnicy obozujący na granicach Delhi, którzy na ten sam dzień zaplanowali paradę traktorów. 26 stycznia upływa drugi miesiąc ich protestów przeciw rządowym reformom, które mają zliberalizować rynek rolny. Dziennik "The Indian Express" napisał, że po kilkutygodniowych przepychankach delhijska policja zezwoliła rolniczym związkom zawodowym na paradę traktorów wyznaczoną trasą w stolicy, o ile odbędzie się po zakończeniu wojskowej parady w okolicach reprezentacyjnej alei Rajpath.

- Większość rolników chce pokojowego przejazdu do Delhi. Są tu obecni pewni ludzie, którzy próbują zakłócić pokojowy przejazd. Prowokowali rolników również w poniedziałek wieczorem - powiedział dziennikowi "The Indian Express" Satnam Singh Sidhu, wiceprezydent Zrzeszenia Indyjskich Rolników z Pendżabu.

Starcia w okolicy urzędu podatkowego

Po godzinie 12 doszło do starć w okolicy urzędu podatkowego, położonego ledwie 2,5 km od alei Rajpath. Dwie godziny później korespondent "The Hindu" donosił o wdarciu się grupy demonstrantów do Czerwonego Fortu. Jeden z mężczyzn wdrapał się na mur i zawiesił trójkątną flagę "nishaab sahib" reprezentującą sikhizm. Wielu z protestujących pochodzi z Pendżabu, gdzie narodziła się ta religia. - Krążą pogłoski, że to flaga Khalistanu (separatystycznego państwa Sikhów), ale to nieprawda - mówił PAP Anand Singh, biznesmen z południowego Delhi. - Takie pogłoski są bardzo niebezpieczne i mogą doprowadzić do pogromów - dodał.