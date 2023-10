Powódź w Indiach. Trwają poszukiwania zaginionych żołnierzy

Dwudziestu trzech żołnierzy zaginęło podczas gwałtownej powodzi, do której doszło w środę w górzystym stanie Sikkim w północnych Indiach. Wojskowi zaginęli w pobliżu Kanczendzongi, trzeciego co do wysokości szczytu świata - poinformowały agencje Reutera i AFP.