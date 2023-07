Udawał inżyniera lub lekarza, poślubił 15 kobiet. Wpadł, gdy uciekł z pieniędzmi jednej z nich

Indyjska policja zatrzymała 35-latka, który udając inżyniera lub lekarza namówił do małżeństwa 15 poznanych przez internet kobiet. Z co najmniej czterema z nich spłodził również dzieci. Wpadł, gdy uciekł z biżuterią i pieniędzmi jednej ze swoich żon.

O sprawie 35-letniego mężczyzny z miasta Bengaluru w południowych Indiach w poniedziałek poinformowały lokalne media. Według "The Times of India" Mahesh KB Nayak poznawał kobiety na stronach randkowych i udawał przed nimi, że jest inżynierem lub lekarzem. Założył nawet fikcyjną klinikę w mieście Tumakuru i zatrudnił osobę udającą pielęgniarkę, aby być bardziej wiarygodnym.

35-latek starał się docierać głównie do niezależnych finansowo, dobrze wykształconych kobiet, najczęściej wdów lub rozwódek. Według śledczych od 2014 roku mężczyzna poślubił co najmniej 15 poznanych w ten sposób kobiet, a z co najmniej czterema z nich ma dzieci. Media nie wyjaśniły, w jaki sposób żonaty mężczyzna był w stanie formalizować w urzędach kolejne śluby.