Pociąg przejechał 70 kilometrów bez maszynisty. Pędził z dużą prędkością

Pociąg towarowy przejechał 70 kilometrów bez maszynisty - informują indyjskie media. Kolej prowadzi dochodzenie, by ustalić, dlaczego skład ruszył w samodzielną podróż. Według służb osiągał prędkość nawet 100 km na godzinę. Nim udało się go zatrzymać, minął pięć stacji.

Pociąg jechał bez maszynisty

Kolej prowadzi dochodzenie, by ustalić dlaczego skład ruszył w samodzielną podróż. Shri Prakash, cytowany przez "Hindustan Times" były członek zarządu Kolei Indyjskich, powiedział, że zdarzenie "wiązało się z wielkim ryzykiem". - Do takich incydentów dochodzi rzadko - ocenił. - W przypadku jakiegokolwiek uciekającego pociągu urzędnicy dopilnowują, by nie doszło do kolizji, udostępniając trasę tak, by bezpiecznie mijał stacje. W tym przypadku pociąg został jednak zatrzymany za późno - dodał Prakash. Jak podkreślił, "należało dołożyć wszelkich starań, by zastopować pociąg na krótkim dystansie, być może już na następnej stacji".