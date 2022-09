Do wąskiego grona państw, które dysponują więcej niż jednym lotniskowcem lub helikopterowcem, dołączyły Indie. W piątek kraj ten oddał do użytku lotniskowiec INS Vikrant. Okręt może pomieścić 1600 członków załogi i 30 samolotów, jego budowa trwała 17 lat i wyniosła równowartość 3 miliardów dolarów.

W Indiach oddano do użytku lotniskowiec INS Vikrant - największy okręt wojenny wybudowany w tym kraju i zarazem pierwszy lotniskowiec, który powstał w całości w Indiach.

- Dziś Indie dołączyły do tych państw na świecie, które są w stanie zbudować tak duży lotniskowiec dzięki własnej technologii (...) to symbol naszego rodzimego potencjału, zasobów i umiejętności - mówił premier Indii Narendra Modi w Koczinie, największym mieście położonego na południu kraju stanu Kerala.

Okręt przystosowany do współpracy z rosyjskimi myśliwcami

Indie oddały do użytku pierwszy lotniskowiec własnej produkcji

Indie oddały do użytku pierwszy lotniskowiec własnej produkcji INDIA PRESS INFORMATION BUREAU/PAP/EPA

Jednostka jest przystosowana do współpracy z zaprojektowanymi w Rosji myśliwcami MiG-29K, które stacjonują już na drugim pozostającym w służbie indyjskim lotniskowcu - INS Vikramaditya. Ten okręt nie powstał jednak w Indiach, jest przebudowaną jednostką z czasów sowieckich, którą rząd w Delhi zakupił od Rosji w 2004 roku.

O kontrakt na dostarczenie myśliwców, które mogłyby służyć na nowym lotniskowcu, ubiega się też amerykański Boeing i francuski Dassault - zaznacza agencja Reutera. Dodaje, że oddanie do użytku drugiego lotniskowca znacząco zwiększy zdolności indyjskiej marynarki, pozwalając jej na utrzymywanie po jednej jednostce tego typu zarówno na wodach okalających kraj od zachodu, jak i od wschodu.

Indie rozwijają krajowy przemysł zbrojeniowy

Indie dołączyły tym samym do wąskiego grona państw, które dysponują więcej niż jednym lotniskowcem lub helikopterowcem, co odzwierciedla długoterminowe aspiracje tego państwa do posiadania światowej klasy marynarki wojennej - komentuje stacja CNN.