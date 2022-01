Lecieli z Włoch do Indii. Większość pasażerów samolotu zakażona koronawiruem

125 pasażerów samolotu, lecącego z Mediolanu do miasta Amritsar na północy Indii uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19. Wszyscy zakażeni zostali umieszczeni w izolacji - donosi BBC, powołując się na miejscowe władze.

Napięta sytuacja na lotnisku

Jak relacjonują indyjskie media, sytuacja na lotnisku była bardzo napięta. Doszło do kłótni między pracownikami lotniska a pasażerami, którzy twierdzili, że przed wejściem na pokład samolotu przedstawili negatywne wyniki testu na koronawirusa.

- Kiedy wsiadaliśmy na pokład mieliśmy negatywne wyniki testu. Jak mogliśmy uzyskać pozytywny wynik po ośmiu godzinach lotu? To niemożliwe - powiedziała w rozmowie z portalem Indian Express jedna z pasażerek. Zwróciła uwagę, że przed wejściem do samolotu trzeba było przedstawić wynik testu wykonanego maksymalnie 72 godziny wcześniej.

Pasażerowie niebędący obywatelami Indii zostali zabrani do szpitala. - Zabraliśmy wszystkich 13 pasażerów do szpitala. Otrzymaliśmy instrukcje od rządu, by nie pozwalać na izolację domową zagranicznych pasażerów, którzy otrzymali pozytywny wynik testu. Zostaną poddani obserwacji i leczeniu w szpitalu - poinformowałł naczelny lekarz Amritsar, Charanjit Singh.