Wyborczy thriller i gorzkie zwycięstwo. Wstępne wyniki wyborów w Indiach

Indyjska Partia Ludowa (BJP), której liderem jest premier Narendra Modi, zdobyła 241 z 543 mandatów w niższej izbie parlamentu Indii, czyli 44 proc. głosów. Główne ugrupowanie opozycji, Indyjski Kongres Narodowy (INC), uzyskało 99 mandatów (18 proc.) - podała we wtorek Indyjska Komisja Wyborcza we wstępnym komunikacie.