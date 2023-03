Media: panna młoda zmarła podczas ślubu na atak serca. Zastąpiła ją młodsza siostra

Laxmanbhai Rathore, cytowany przez portal radny miasta Bhavnagar, opisuje te wydarzenia jako niewyobrażalnie smutne. Jak przekazał, obecni na uroczystości przekonali rodziców Hetal, by ci "nie zostawiali pana młodego i jego rodziny bez panny młodej" i wydali za niego swoją młodszą córkę - informuje "India Times". Imię siostry denatki nie zostało podane do publicznej informacji.

Panna młoda zmarła na ślubie, zastąpiła ją młodsza siostra

Lokalne media podały, że rodzice zmarłej panny młodej przystali krewnych i doprowadzili do ślubu Vishala ze swoją młodszą córką. Jak wynika z opisu zdarzenia, cytowanego przez portal, ciało Hetal miało być przechowywane w "chłodnym pomieszczeniu", aż do zakończenia uroczystości.

Wydarzenia z soboty 25 lutego wzbudziły żywą dyskusję wśród lokalnych użytkowników mediów społecznościowych. "(...) Panna młoda umiera na atak serca, a krewni przekonują pogrążoną w żałobie rodzinę, by ta nie odsyłała pana młodego 'z pustymi rękami' i wydała za niego siostrę zmarłej dziewczyny. Oto jak jednorazowe i zastępowalne są dziewczyny w indyjskim społeczeństwie" - napisała jedna z komentujących. "Zakładanie, że młodsza siostra była skłonna do małżeństwa jest błędne. Można się zastanawiać, jakie możliwości mogła mieć w tej sytuacji … okropieństwo" - dodała inna internautka. Z kolei inny użytkownik stwierdził, że "rodziny nie mogą sobie pozwolić na to, by ich inwestycja w ślub poszła na marne".