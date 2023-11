Uwolniono 41 osób z zawalonego tunelu. Czekały pod ziemią na ratunek przez ponad dwa tygodnie

Udało się wydostać wszystkich 41 robotników uwięzionych w zawalonym tunelu w północnych Indiach - poinformowały we wtorek lokalne władze. Kilka godzin wcześniej informowano, że ratownikom zostały ostatnie metry, aby przebić się do uwięzionych.

12 listopada doszło do zawalenia się tunelu drogowego budowanego w stanie Uttarakhand na północy Indii. Runęło wówczas około 200 metrów tunelu, a w jego wnętrzu uwięzionych zostało 41 pracowników. Do prowadzenia akcji ratunkowej sprowadzone zostały specjalne oddziały ratowników wyspecjalizowanych w akcjach górskich i podziemnych, mimo to przez prawie dwa tygodnie robotnicy pozostawali uwięzieni.