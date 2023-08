Niemal pół miliona kobiet i dziewcząt zaginęło w ciągu jednego roku

Zaginięcia ponad 465 tysięcy kobiet i dziewcząt zostały zgłoszone w 2021 roku - poinformowało indyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Około 200 tysięcy z nich dotąd nie udało się odnaleźć. To znaczący wzrost w porównaniu do danych z lat wcześniejszych.

Oznacza to, że liczba zaginięć kobiet i dziewcząt zauważalnie wzrosła. W 2019 roku wynosiła ona 424 tys., zaś w 2020 roku 423 tys. Co więcej, spośród dokładnie 465 171 zaginionych w 2021 roku udało się odnaleźć jedynie 261 278, informuje indyjska gazeta "The Indian Express". Oznacza to, że pozostałych 203 893 kobiet i dziewcząt dotąd nie odnaleziono.