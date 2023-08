Nauczycielka kazała uczniom bić siedmioletniego kolegę. "Uderzajcie go mocniej"

Policja w Indiach wszczęła śledztwo w sprawie nauczycielki, która kazała uczniom w klasie bić siedmioletniego kolegę. Nagranie z incydentu trafiło do sieci. Widać na nim, jak dziecko płacze, a kobieta zachęca pozostałych uczniów, by uderzali go "odpowiednio". W następstwie tych wydarzeń szkołę zamknięto. Kobieta na razie nie została jednak zatrzymana.

Indyjska policja wszczęła śledztwo w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w dystrykcie Muzaffarnagar w stanie Uttar Pradesh na północy Indii. Nauczycielka Tripta Tyagi, dyrektorka szkoły prywatnej Neha Public School, miała kazać swoim uczniom bić siedmioletniego chłopca. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu w miniony weekend, wywołując oburzenie wielu użytkowników mediów społecznościowych. Na filmie widać, jak dziecko stoi przed swoimi kolegami w klasie, a nauczycielka każe im je uderzać. Choć siedmiolatek płacze, kobieta zachęca pozostałych uczniów, by uderzali go "odpowiednio". - Dlaczego bijecie tak lekko? Uderzajcie go mocniej - mówi na nagraniu Tyagi. - Uderzcie go w plecy, twarz robi mu się czerwona, więc teraz uderzajcie w plecy - dodaje po chwili.