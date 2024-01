Premier odwiedził Lakszadiwy. Wywołało to zgrzyt w relacjach z innym turystycznym rajem

"Wciąż jestem pod wrażeniem oszałamiającego piękna wysp (archipelagu - red.) i niesamowitego ciepła ich mieszkańców" - pisał Modi na platformie X. "Oprócz malowniczego piękna, hipnotyzujący jest także spokój Lakszadiwów. Dało mi to okazję do zastanowienia się nad tym, jak jeszcze ciężej pracować dla dobra 1,4 mld obywateli Indii" - dodał. Na Instagramie chwalił również możliwość spacerów oraz nurkowania na wyspach.

Reakcja Malediwów, premier nazwany "klaunem"

Wizyta Modiego w Lakszadiwach nie spodobała się niektórym urzędnikom na położonych niedaleko Malediwach, którzy uznali, że stanowiła ona próbę zniechęcenia turystów do odwiedzania ich kraju. Warto przypomnieć, że oba archipelagi wysp charakteryzują się pięknymi plażami z dostępem do błękitnego morza, tyle że na Malediwy do tej pory przyjeżdżało dużo więcej turystów niż do ich sąsiada i w dużym stopniu ich gospodarka zależna jest właśnie od turystyki.