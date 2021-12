Indie. Siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do górników w wyniku "błędu wywiadowczego"

Do zdarzenia doszło w pobliżu wioski Oting w dystrykcie Mon przy granicy z Mjanmą (dawniej Birmą) w czasie operacji kontrpartyzanckiej, prowadzonej przez oddział indyjskiej armii zwany Assam Rifles. Ogień otwarto, gdy ciężarówka, wioząca około 30 górników, przejeżdżała w pobliżu obozu Assam Rifles - podaje agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą funkcjonariusza policji w Nagaland. Robotnicy wracali z kopalni węgla kamiennego do domu. Gdy po wielu godzinach oczekiwania rodziny zaniepokoiły się losem swych bliskich, wysłały zwiad, który odkrył ciała rozstrzelanych górników. Lokalne media twierdzą, że zastrzelono ich przez pomyłkę.

W wiosce rośnie napięcie

Według najnowszych doniesień łącznie tego dnia zginęło co najmniej 15 osób, w tym 14 cywilów i jeden indyjski żołnierz. Co najmniej 12 cywilów i kilku członków służb bezpieczeństwa zostało rannych - poinformował przedstawiciel resortu obrony Indii.

Lokalne władze zapowiadają śledztwo

Indyjski minister spraw wewnętrznych Amit Szah wydał w niedzielę oświadczenie, w którym zaznaczył, że jest "boleśnie dotknięty" śmiercią mieszkańców stanu Nagaland spowodowaną strzelaniną. "Władze stanowe szczegółowo zbadają to zdarzenie i zrobią wszystko co w ich mocy, by sprawiedliwości stało się zadość" - obiecał rodzinom ofiar na Twitterze.

Neiphiu Rio, mer miasta Oting, w pobliżu którego doszło do strzelaniny, zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju. Powiadomił też, że zarządził złożenie wniosku do prokuratury o wszczęcie śledztwa w sprawie. Zapewnił, że winni zostaną ukarani. Dodał, że do tragedii doprowadził "błąd wywiadowczy".