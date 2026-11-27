Świat 400 tysięcy gości, setki kucharzy, 150 potraw. Tak polityk wydał córkę za mąż Oprac. Ewa Żebrowska |

Wielkie gwiazdy, milionowe gaże i rozgłos na cały świat. Tak "ślub roku" organizuje najbogatsza rodzina w Azji Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Santosh Kumar/Hindustan Times/Getty Images

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sześć lądowisk dla helikopterów, setki kucharzy w tymczasowych kuchniach, ponad 150 różnych potraw - tak stacja BBC relacjonuje środową uroczystość weselną, która odbyła się w wiosce Nadawa, 65 kilometrów od stolicy stanu Patna.

Panną młodą była Shivangi Singh, córka lokalnego polityka Ananta Singha. Na początku tego miesiąca Singh mówił podczas konferencji prasowej, że "zaproszeni są wszyscy". - Nie tylko z Biharu, ale z całych Indii, a nawet z Pakistanu - podkreślał.

"Jak donoszono z miejsca wydarzenia, wyglądało na to, że 'rzeczywiście wszyscy przybyli'" - komentuje stacja. Według szacunków, gości weselnych było około 400 tysięcy, przez co "wieś zamieniła się w wielki festyn", a ruch w okolicy został całkowicie sparaliżowany. Pan młody dotarł na miejsce w konwoju złożonym ze 151 samochodów, a ojciec kobiety "przybył na ślub córki w stylu, który przyćmiłby niejednego pana młodego".

Huczne wesele na tle ubóstwa w regionie

Wystawny ślub w stanie Bihar zyskał miano "królewskiego wesela". Stał się tematem żywej dyskusji w obliczu tego, że co trzeci mieszkaniec tego stanu żyje w ubóstwie. Polityczny rywal ojca panny młodej Neeraj Kumar wezwał nawet organy śledcze do zbadania źródła funduszy przeznaczonych na to wydarzenie - relacjonują media.

"Times of India" opisuje uroczystość jako "feudalną demonstrację bogactwa i władzy". "Fakt, że dzieje się to w Biharze, najbiedniejszym stanie Indii, nadaje temu ironiczny akcent".

Singh, według BBC, jest lepiej znany jako "Chhote Sarkar", co można tłumaczyć jako "młodszy władca". Bywa też nazywany "bahubali" - tak określa się wpływowe osoby w regionie. Singh jest członkiem Zgromadzenia Ustawodawczego stanu Bihar. Po raz pierwszy zdobył mandat w okręgu Mokama w 2005 roku i od tej pory pozostaje u władzy.

Anant Singh Źródło zdjęcia: Santosh Kumar/Hindustan Times/Getty Images

Przeciwko Singhowi, który według mediów jest postacią kontrowersyjną, toczy się ponad 20 postępowań karnych. Zarzucane mu są poważne przestępstwa, m. in. morderstwo, usiłowanie zabójstwa czy wymuszenia. Według BBC wielokrotnie trafiał do więzienia, a ostatni raz stało się to w ostatnich miesiącach, w związku z podejrzeniem o zabójstwo, do którego doszło w trakcie ubiegłorocznych wyborów. Polityk zaprzecza, by dopuścił się wykroczeń czy przestępstw - podaje "The Guardian".

Według mediów uroczystość ta jednak nawet w części nie przyćmiła rozmachem wesela, które zorganizował dla swojego syna indyjski miliarder Mukesh Ambani.

red. AZ