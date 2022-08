Pod naporem wody runął most. Władze: są ofiary śmiertelne

W Indiach zawalił się most w stanie Himachal Pradesh na północy kraju. Doszło do tego w wyniku gwałtownych deszczy monsunowych i wywołanych nimi powodzi. Jak przekazali w sobotę lokalni urzędnicy, dwie osoby zginęły. Łącznie w Indiach w ciągu ostatnich dni zginęły lub pozostają zaginione dziesiątki osób - poinformowały w niedzielę władze tego kraju.

Do zawalenia się mostu doszło w miejscowości Kandra. Według lokalnych urzędników na ten moment wiadomo o śmierci dwóch osób.

Powodzie w Indiach

Intensywne opady deszczy monsunowych wywołały gwałtowne powodzie w północnej części Indii. W niektórych częściach stanów Himachal Pradesh i Uttarakhand deszcze zalały setki wiosek, błoto zniszczyło domy, zalane zostały drogi i uszkodzone mosty. W ciągu ostatnich dni zginęło co najmniej 40 osób, a dziesiątki są zaginione.

Zawalony most w Indiach

Zawalony most w Indiach Reuters

Indyjski Departament Meteorologiczny przewiduje, że ulewne lub bardzo ulewne deszcze będą padać w regionie przez następne dwa dni. Do tej pory setki osób schroniły się w obozach pomocy humanitarnej po tym, jak musiały opuścić swoje domy.

Katastrofy spowodowane osuwiskami i powodziami są powszechne na północy Himalajów w okresie monsunowym od czerwca do września. Naukowcy twierdzą, że są one coraz częstsze, ponieważ globalne ocieplenie przyczynia się do topnienia tamtejszych lodowców.