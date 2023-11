Znany miliarder proponuje, by młodzi ludzie pracowali 70 godzin tygodniowo. Zyskał poparcie

Miliarder Narayana Murthy, prywatnie teść premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka, zaproponował, by młodzi mieszkańcy Indii pracowali po 70 godzin tygodniowo i "z zapałem budowali swój kraj". Jego wypowiedź wywołała w kraju dyskusję i spowodowała lawinę komentarzy. Pomysł biznesmena ma swoich zwolenników. Głównie innych miliarderów. - Całym sercem popieram - mówi Sajjan Jindal.

- Produktywność pracy w Indiach jest jedną z najniższych na całym świecie. Nasi młodzi muszą powiedzieć: "To mój kraj, chcę pracować 70 godzin tygodniowo". To oni mogą z zapałem budować ten kraj - powiedział w październiku w jednym z indyjskich programów telewizyjnych Narayana Murthy, miliarder, potentat branży IT, a prywatnie teść premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka. Murthy skrytykował też młodych za przejmowanie "niezbyt pożądanych nawyków" z Zachodu, które mają obniżać wydajność indyjskiej gospodarki.

Wypowiedź biznesmena odbiła się w Indiach szerokim echem. O dyskusji przez nią wywołanej pisze 7 listopada amerykański portal NBC News. Jak zauważa, "nie wszyscy" popierają stanowisko Murthy'ego. "Sukces osiągnięty kosztem utraty zdrowia psychicznego nie jest kompromisem, na który byłbym gotowy" - stwierdził cytowany przez portal użytkownik platformy X (dawnego Twittera).

Inny internauta, którego wpis przytacza NBC News, propozycję Murthy’ego skomentował sarkastycznie: "Dlaczego nie chcesz pracować 70 godzin tygodniowo i zabić się przy tym, żeby napełnić kieszenie nikczemnych miliarderów?".

Wypowiedź teścia Sunaka potępiło też All India IT and ITeS Employees’ Union, indyjska organizacja broniąca praw osób zatrudnionych w branży informatycznej. W komunikacie jej przedstawiciele przypomnieli, że zarządzanie przez firmy 70-godzinnego tygodnia pracy jest nielegalne, a maksymalna liczba godzin, jakiej przepracowanie w jednym tygodniu można komuś narzucać, w świetle indyjskiego prawa wynosi 48.

Indie. Biznesmeni chcą, by młodzi pracowali dłużej

Na kanale youtube’owym indyjskiej gazety "The Hindu" pojawiło się nagranie, w którym dziennikarz K. Bharat Kumar przeanalizował propozycję Murthy’ego. Kumar opowiedział historię swojego znajomego, Hindusa, który wyjechał pracować do Stanów Zjednoczonych. - Kiedy zapytałem go, czy wolałby wrócić do Indii, czy zostać w USA, odpowiedział zdecydowanie i krótko: zostać w USA. Mówił, że nie potrafiłby ponownie dostosować się do kultury pracy obowiązującej w wielu indyjskich firmach, zwłaszcza w tej, w której sam pracował. Wyjaśniał, że pracownicy wychodzili tam z biura dopiero wieczorem, po tym jak ich szef poszedł do domu - powiedział dziennikarz.

Przypomniał też wypowiedź Chińczyka Jacka Ma, założyciela sklepu internetowego Alibaba, z 2019 roku, na temat proponowanego przez niego samego modelu "996", który oznacza pracę od godz. 9 rano do godz. 9 wieczorem przez 6 dni w tygodniu. Chiński biznesmen mawiał, że jeśli ktoś kocha swoją pracę, spędzanie w niej 12 godzin dziennie nie jest dla niego problemem. Jeśli jej nie lubi, każda minuta jest torturą.

W nagraniu przytoczono wypowiedzi popierające kontrowersyjną propozycję Murphy’ego. Biznesmen Bavish Aggarwal napisał na Twitterze, że "całkowicie zgadza się z jego punktem widzenia". - Nie jest to dla nas moment na to, by pracować mniej i skupiać się na rozrywce. To raczej czas, by pójść na całość i w trakcie jednego pokolenia zbudować to, co inne narody budowały przez wiele generacji - zaznaczył Aggarwal.

Podobne zdanie ma inny miejscowy miliarder, Sajjan Jindal. - Całym sercem popieram pana Naranayę Murthy’ego. Nie chodzi o wypalanie się, chodzi o poświęcenie. Musimy sprawić, że Indie będą gospodarczą potęgą, z której wszyscy będziemy dumni - podkreślił Jindal. W kolejnym wpisie zwrócił uwagę, że jego zdaniem "kultura pięciodniowego tygodnia pracy nie jest tym, czego potrzebuje rozwijający się kraj o takim rozmiarze".

Rośnie liczba zgonów związanych ze zbyt długą pracą

Dziennikarz "The Hindu" w swojej analizie przywołał też statystyki, które stoją w kontrze wobec opinii Murthy’ego. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) wynika, że w 2016 roku na całym świecie niemal 400 tys. osób zmarło z powodu udaru, a prawie 350 tys. osób z powodu choroby serca, które były rezultatem pracy przynajmniej 55 godzin tygodniowo. Dane tych organizacji wskazują, że między 2000 a 2016 rokiem liczba zgonów związanych ze zbyt długą pracą w skali globalnej wzrosła o 42 proc.

Autor:kgo//az

Źródło: "The Hindu", NBC News