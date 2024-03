To, na co zwracają uwagę media na całym świecie, to niezwykła lista gości tych uroczystości. Do indyjskiego stanu Gudźarat przybyli już potentaci, jak Bill Gates czy Mark Zuckerberg; gwiazdy muzyki - jak Rihanna (która ma tam wystąpić), czy filmu - m.in. jeden z najpopularniejszych indyjskich aktorów Shah Rukh Khan. Wśród 1200 zaproszonych gości mają się pojawić również byli premierzy Kanady i Australii, a także córka byłego prezydenta USA Ivanka Trump.