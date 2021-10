Wpuścił kobrę do łóżka. Podwójne dożywocie dla męża za zabójstwo żony

W Indiach został skazany mężczyzna, który zabił żonę za pomocą kobry. Prokuratura żądała kary śmierci, uzasadniając, że był to "jeden z najrzadszych przypadków morderstwa, jaki widział kraj". Sąd wymierzył jednak karę podwójnego dożywocia.

Policja wszczęła śledztwo wtedy, gdy rodzina kobiety zarzuciła Kumarowi morderstwo i wniosła skargę do sądu w mieście Kollam. Krewni nabrali podejrzeń, gdy kilka tygodni przed śmiercią ich córka została po raz pierwszy ukąszona przez węża - żmiję łańcuszkową. Wcześniej Kumar miał nękać rodzinę Uthry o posag.

Kobra wpuszczona do łóżka

W poniedziałek sąd w mieście orzekł, że oskarżony jest winny wpuszczenia kobry do łóżka, gdy spała w nim jego żona. W tym czasie 25-letnia kobieta wracała do zdrowia po pierwszym ukąszeniu. Tam znaleziono ją martwą. Do zbrodni doszło w maju 2020 roku.