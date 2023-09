Małpy mogą zakłócić szczyt G20. Władze Delhi mają pomysł, jak temu zaradzić

Szczyt G20 w Delhi odbędzie się w dniach 9-10 września. Indie przygotowują się do tego wydarzenia zarówno pod względem logistycznym, jak i estetycznym. Władze stolicy obawiają się, że w odpowiednim przebiegu wydarzenia mogą przeszkodzić rezusy. By temu zapobiec, w mieście rozlokowano kartonowe podobizny innych małp. Zatrudniono też ludzi do wydawania odstraszających odgłosów.

W przyszłym tygodniu w Delhi odbędzie się szczyt G20. Grupa zrzesza 19 najsilniejszych pod względem gospodarczym państw na świecie i Unię Europejską. Kraje G20 odpowiadają za około 85 proc. globalnego PKB. Do Delhi przyjadą liderzy największych gospodarek świata, w tym prezydent USA Joe Biden. Indie przygotowują się do tego wydarzenia zarówno pod względem logistycznym, jak i estetycznym. CNN pisze o malowaniu ścian oraz sadzeniu drzew i kwiatów w kluczowych częściach miasta.

Do wysiłków rządu centralnego dołączają również władze stolicy. Obawiają się one, że w odpowiednim przebiegu szczytu przeszkodzą rezusy. To dobrze znane mieszkańcom indyjskiej stolicy małpy. Często można je spotkać biegające po ruchliwych ulicach, co naraża na niebezpieczeństwo zarówno je same, jak i kierowców. Niekiedy atakują też ludzi. By temu przeciwdziałać, w kilku miejscach w mieście umieszczono kartonowe podobizny langurów. Znacznie większe i bardziej agresywne od rezusów, mają je odstraszać.

Kartonowe podobizny langurów na ulicach Delhi

Za rozmieszczanie kartonowych podobizn langurów odpowiada Rada Miasta Delhi. Znalazły się one przy głównych ulicach miasta i w innych miejscach, w których sprawiające problemy małpy lubią się pojawiać. - Zaczęliśmy rozmieszczać te podobizny w ciągu ostatniego tygodnia i widzimy już pozytywny efekt. Małpy omijają te obszary - powiedział Satish Upadhyay, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Delhi. Kartonowe langury mają odstraszać rezusy PAP/EPA/HARISH TYAGI

Oprócz podobizn w stolicy rozmieszczono też 30-40 osób, których zadaniem jest naśladowanie dźwięków langurów, aby stworzyć wrażenie, że kartony są rzeczywistymi zwierzętami. - Nie możemy ich skrzywdzić ani usuwać, więc jedyną opcją jest ograniczanie ich pobytu do obszarów zalesionych - wyjaśnił Upadhyay. Wskazał, że w tych miejscach zapewniono im dodatkową żywność, aby nie kusiło ich wychodzenie poza te granice.

To nie pierwszy raz, gdy wykorzystano langury do zabezpieczenia ważnej imprezy w Delhi. W 2010 roku pięć żywych langurów zostało "wynajętych" do odstraszania rezusów podczas 19. Igrzysk Wspólnoty Narodów.

