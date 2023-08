"W trzy miesiące sprawię, że będziesz hetero". W wielu krajach wciąż oferuje się "leczenie homoseksualizmu"

Autorką stworzonego pod koniec lipca reportażu jest Cordelia Lynch, reporterka brytyjskiej stacji Sky News. Podając się za osobę homoseksualną i poszukującą pomocy w zmianie swojej orientacji zgłosiła się ona w stolicy Indii do osób oferujących takie usługi. "Nad sklepem z używanymi samochodami na jednej z ruchliwych ulic Dehli znajduje się gabinet samozwańczego 'najlepszego seksuologa w mieście', czyli doktora Shriyansa Jaina", przedstawia jeden z takich gabinetów.

"W trzy miesiące sprawię, że będziesz hetero"

Już podczas pierwszej wizyty u tego lekarza dr Jain zapewnił kobietę, że dzięki jego "kuracji" zostanie "wyleczona do końca życia". - W trzy miesiące mogę sprawić, że będziesz hetero - zapewnia cytowany przez Sky News. Mężczyzna wyjaśnił, że "terapia" polega na zmianie równowagi hormonalnej i "aktywności umysłowej". Oferowane przez niego "leczenie" trwa maksymalnie trzy miesiące, jednak według dr Jaina niektórzy jego pacjenci efekty zaczynają odczuwać już po 15 dniach. - Zmienia się twoje ciało, twoja ciekawość rośnie - tłumaczył enigmatycznie.

Terapia konwersyjna

Indyjski lekarz przypisał kobiecie domowej roboty tabletki, za które musiała zapłacić 150 dolarów, czyli równowartość ok. 600 zł. Według jego informacji, były to tabletki ziołowe, nie zdradził jednak ich składu - zapewnił jedynie, że terapia jest całkowicie bezpieczna. Dziennikarka Sky News przyznała, że nie udało jej się sprawdzić, co znajduje się w tych tabletkach.