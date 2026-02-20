Kto zbudował psa-robota? Kłopoty uczelni na targach AI

Szczyt AI w Indiach. Uniwersytet poproszony o opuszczenie wydarzenia przez kontrowersje związane z psem-robotem Źródło: Reuters

Prywatny uniwersytet Galgotias w Indiach mierzy się z krytyką po tym, jak do sieci trafiło nagranie z prestiżowego szczytu AI, który odbywa się w tym tygodniu w Nowym Delhi. W nagraniu tym Neha Singh, profesor uczelni, mówiła przedstawiając psa-robota: "Musisz poznać Oriona. Został on opracowany przez Centrum Doskonałości Uniwersytetu Galgotias".

Stoisko Uniwersytetu Galgotias Źródło: Reuters

Rozmowa z nią, przeprowadzona przez reporterkę państwowego nadawcy DD News, szybko zdobyła popularność w sieci. Minister ds. technologii informacyjnych Indii Ashwini Vaishnaw udostępnił to wideo w swoich mediach społecznościowych, co - jak komentuje Reuters - "spotęgowało zażenowanie" całą sytuacją. Internauci bowiem zidentyfikowali robota jako Unitree Go2, sprzedawanego komercyjnie przez chińską firmę Unitree Robotics za około 2800 dolarów.

"Zrujnowanie wizerunku kraju nie było naszym zamiarem"

W środę Singh komentowała w rozmowie z mediami, że nigdy wprost nie twierdziła, że ​​pies jest dziełem uniwersytetu, a jedynie eksponatem. "Nigdzie nie wspomnieliśmy o tym, że zbudowaliśmy psa-robota", mówiła. Zauważyła, że jej intencją było przekazanie informacji o "inwestowaniu uczelni w rozwój AI", czego przykładem jest zakup robota dla studentów, podaje Reuters.

Unitree Go2, cyberpies Źródło: Robert Way/Shutterstock

W oświadczeniu wydanym przez uczelnię stwierdzono, że jego przedstawicielka była "źle poinformowana" i nie była upoważniona do rozmów z mediami. "Nie znała technicznych podstaw produktu i w swoim entuzjazmie związanym z występowaniem przed kamerami podała nieprawdziwe informacje", cytuje oświadczenie amerykańska stacja NBC News.

Jak podaje "Hindustan Times", Nitin Kumar Gaur, dziekan Uniwersytetu Galgotias poinformował w czwartek w rozmowie z agencją prasową ANI, że "zrujnowanie wizerunku kraju nigdy nie było ich zamiarem". Dodał, że zrezygnowano z udziału w szczycie.

Szczyt India AI Impact 2026 rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do soboty. Na miejscu pojawili się szefowie największych firm technologicznych, w tym Alphabet, OpenAI i Anthropic, a także przywódcy państw. Wśród kluczowych mówców znaleźli się prezes Alphabet Sundar Pichai, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman, szef Anthropic Dario Amodei, prezes Reliance Mukesh Ambani oraz dyrektor generalny Google DeepMind Demis Hassabis. W wydarzeniu biorą też udział przedstawiciele władz 20 państw.

Opracowała Ewa Żebrowska / az