Zabili kobietę i złożyli w ofierze. Chcieli tak "uspokoić duszę" zmarłego brata

Do zabójstwa 64-letniej kobiety Shanti Shaw doszło w 2019 roku w mieście Guwahati w północno-wschodnich Indiach , jednak dopiero po czterech latach udało się dokonać przełomu w śledztwie. 4 marca komisarz lokalnej policji Diganta Barah poinformował, że w morderstwo kobiety miało być "zaangażowanych łącznie 12 osób". Między 25 marca a 1 kwietnia policji udało się zatrzymać pięciu mężczyzn powiązanych ze sprawą, w tym dowodzącego grupą 52-letniego Pradeepa Pathaka. Poszukiwania pozostałych podejrzanych trwają.

Uznany przez śledczych za prowodyra zbrodni Pathak miał nakłonić pozostałych mężczyzn do zamordowania 64-letniej kobiety i złożenia jej w świątyni w ofierze, by uczcić rocznicę śmierci swojego brata. "Oskarżony najwyraźniej wierzył, że ofiara uspokoi duszę zmarłego" - ocenił komisarz Barah, cytowany przez brytyjski dziennik "Guardian".

Ofiara z człowieka w Indiach

Do zabójstwa Shanti Shaw doszło w 2019 roku. Kobieta została zamordowana przy użyciu maczety, a następnie jej bezgłowe ciało zostało złożone w ofierze w hinduistycznej świątyni w Guwahati. Przez niemal cztery lata lokalna policja nie była w stanie zidentyfikować odnalezionych na ołtarzu zwłok. Ustalenie, do kogo należały szczątki, w styczniu doprowadziło do przełomu w śledztwie, dzięki któremu ujęto pięciu domniemanych sprawców. Siedmiu pozostałych podejrzanych wciąż pozostaje na wolności.