Otruła 13-latka, bo uczył się lepiej niż jej córka. Chłopiec zmarł w szpitalu

Matka 13-letniej dziewczynki otruła jej kolegę ze szkoły, ponieważ ten osiągał w szkole lepsze wyniki - w poniedziałek poinformowały indyjskie media. Do zdarzenia doszło w mieście Karajkkal w południowo-wschodnich Indiach. Chłopiec zmarł w szpitalu, a kobieta trafiła do aresztu, gdzie została oskarżona o morderstwo. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz ustalanie, czym otruty został chłopiec.

Do zdarzenia doszło w piątek w mieście Karajkkal należącym do indyjskiego terytorium związkowego Puducherry. 42-letnia Sahayarani Victoria przyszła do prywatnej szkoły, do której uczęszczała jej 13-letnia córka, i miała poprosić dozorcę, żeby przekazał zimne napoje jednemu z uczniów, 13-letniemu Bali Manikandanowi. Według mediów skłamała, że poprosili ją o to jego rodzice, a sama jest ich krewną.