Wygrała wybory dwa tygodnie po śmierci

Ashiya Bi, kandydatka do rady miejskiej w Hasanpur w indyjskim stanie Uttar Pradesh, zdobyła mandat w dwa tygodnie po śmierci - poinformował we wtorek portal gazety "Times of India". Mimo iż wieść o zgonie 30-latki szybko się rozeszła, mieszkańcy, wśród których młoda debiutantka zdobyła znaczącą popularność, postanowili głosować na nią bez względu na okoliczności.