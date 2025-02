Jak podaje BBC, w ciągu kilku dni chłopiec trafił na oddział intensywnej terapii, nie mogąc poruszać rękami ani nogami. Wraz z rozwojem choroby miał problemy z przełykaniem, mówieniem, aż w końcu - oddychaniem, przez co trafił pod respirator. Obecnie sześciolatek wraca do zdrowia. Jak podaje BBC, jest on jedną ze 160 osób, o których wiadomo, że od początku stycznia zachorowały na zespół Guillaina-Barrego w Pune. 27 stycznia departament zdrowia w Maharasztrze poinformował, że w mieście Solapur zmarła pierwsza osoba z GBS. 48 pacjentów przebywa na intensywnej terapii, a 21 osób jest podłączonych do respiratorów.