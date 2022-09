Indie i Japonia prowadzą manewry morskie na Oceanie Indyjskim

Indie i Japonia zacieśniają współpracę wojskową. Marynarki wojenne obu krajów prowadzą aktualnie ćwiczenia na wodach Oceanu Indyjskiego. Do trwających przez tydzień do soboty manewrów dołączył japoński helikopterowiec Izumo i niszczyciel Takanami - poinformowała agencja Kyodo.

Do trwających przez tydzień do soboty manewrów dołączył japoński helikopterowiec Izumo i niszczyciel Takanami - poinformowała Kyodo w wtorek. Ćwiczenia są prowadzone na wodach rozciągających się od Morza Andamańskiego na wschodzie do Zatoki Bengalskiej na zachodzie. Biorą w nich udział indyjskie samoloty bojowe i okręty, w tym niszczyciel Ranvijay i fregata Sahyadri.