Księżna Kate wykorzystała okazję, by "zaszaleć"
Para książęca wystąpiła na gali rozdania Earthshot Prize w "tradycyjnych indyjskich strojach" - odnotował magazyn "Harper's Bazaar". "Vogue" zauważył, że o ile na początku trzydniowej wizyty w Indiach księżna Walii postawiła na styl, z którym kojarzona jest od lat, to wtorkowa gala "była okazją, by zaszaleć".
"Vogue" poinformował, że księżna miała na sobie ręcznie haftowaną suknię autorstwa Mahimy Mahajan - projektantki luksusowej odzieży z Nowego Delhi. Założyła do tego naszyjnik i kolczyki z zestawu należącego w przeszłości do Elżbiety II, do tego dobrała bordową aksamitną kopertówkę od Prady.
Książę Walii pojawił się na gali w tradycyjnej indyjskiej marynarce projektu Manisaha Malhotry. To nie tylko projektant mody, ale również "jeden z najbardziej wpływowych projektantów kostiumów w indyjskim kinie" - wyjaśnia "Vogue".
Nagroda od księcia
Earthshot Prize to nagroda przyznawana z inicjatywy księcia Williama od 2021 roku. Trafia do osób i organizacji zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Tegoroczną nagrodę otrzymały władze Bhutanu, który ochronę przyrody wpisał do swej konstytucji, a także producent pojazdów elektrycznych Mahindra Last Mile Mobility, fundacja Niue Ocean Wide Trust, organizacja PFAS-Free France oraz firma Orsted. Nagrody w wysokości miliona funtów (ok. 5 mln zł) mają zostać przeznaczone na rozwój ekologicznych przedsięwzięć - podaje Reuters.
red. AZ