Świat Księżna Kate wykorzystała okazję, by "zaszaleć" Maciej Wacławik |

Księżna Kate i książę William w Mumbaju Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

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Para książęca wystąpiła na gali rozdania Earthshot Prize w "tradycyjnych indyjskich strojach" - odnotował magazyn "Harper's Bazaar". "Vogue" zauważył, że o ile na początku trzydniowej wizyty w Indiach księżna Walii postawiła na styl, z którym kojarzona jest od lat, to wtorkowa gala "była okazją, by zaszaleć".

Książę William i księżna Kate na gali wręczenia Earthshot Prize Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

"Vogue" poinformował, że księżna miała na sobie ręcznie haftowaną suknię autorstwa Mahimy Mahajan - projektantki luksusowej odzieży z Nowego Delhi. Założyła do tego naszyjnik i kolczyki z zestawu należącego w przeszłości do Elżbiety II, do tego dobrała bordową aksamitną kopertówkę od Prady.

Książę Walii pojawił się na gali w tradycyjnej indyjskiej marynarce projektu Manisaha Malhotry. To nie tylko projektant mody, ale również "jeden z najbardziej wpływowych projektantów kostiumów w indyjskim kinie" - wyjaśnia "Vogue".

Nagroda od księcia

Earthshot Prize to nagroda przyznawana z inicjatywy księcia Williama od 2021 roku. Trafia do osób i organizacji zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Tegoroczną nagrodę otrzymały władze Bhutanu, który ochronę przyrody wpisał do swej konstytucji, a także producent pojazdów elektrycznych Mahindra Last Mile Mobility, fundacja Niue Ocean Wide Trust, organizacja PFAS-Free France oraz firma Orsted. Nagrody w wysokości miliona funtów (ok. 5 mln zł) mają zostać przeznaczone na rozwój ekologicznych przedsięwzięć - podaje Reuters.

red. AZ