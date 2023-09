Przenoszą go nietoperze, zmarły już dwie osoby. Z powodu wirusa Nipah zamknięto część szkół i urzędów

W indyjskim stanie Kerala rośnie zaniepokojenie rzadkim wirusem Nipah, przenoszonym m.in. przez nietoperze. W ostatnim czasie z jego powodu zmarły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. W związku z tym w regionie zamknięto niektóre szkoły i urzędy. Władze starają się ograniczyć przemieszczanie się ludzi, "aby powstrzymać kryzys zdrowotny".

W stanie Kerala na południu Indii w ostatnich dwóch tygodniach odnotowano dwa śmiertelne przypadki wirusa Nipah. Dwie kolejne osoby, dorosły i dziecko, przebywają w szpitalu z powodu zakażenia. Trzy ze wszystkich tych osób to członkowie tej samej rodziny. Druga ofiara śmiertelna to pacjent, który zaraził się wirusem w szpitalu od pierwszej z ofiar - przekazało indyjskie ministerstwo zdrowia. Jak dotąd przetestowano ponad 130 osób, ale nie podano, czy było więcej przypadków.

Zaniepokojenie wirusem w stanie Kerala

Wirus Nipah - jakie są objawy?

Wirus Nipah został po raz pierwszy wykryty w 1999 roku w Malezji i Singapurze , po tym, jak dotknął rolników i inne osoby zajmujące się świniami. W stanie Kerala pojawił się w 2018 roku - wówczas z jego powodu zmarło 21 z 23 zakażonych osób. Później wystąpił tam jeszcze dwa razy, w 2019 i 2021 roku, odbierając życie dwóm osobom. Według agencji Reutera indyjski stan jest jednym z najbardziej narażonych na wybuch epidemii tego wirusa regionów na świecie. Wynika to z zakrojonego na szeroką skalę wylesiania oraz urbanizacji, które doprowadziły do bliższego kontaktu ludzi z dzikimi zwierzętami.

Okres od momentu zakażenia do wystąpienia objawów może wahać się od 4 do 14 dni, choć odnotowano też przypadek, w którym wynosił aż 45 dni. Wskaźnik śmiertelności szacowany jest na od 40 do 75 proc. Na tę chwilę nie istnieją żadne leki ani szczepionki dedykowane wirusowi.