Co najmniej 35 ofiar zawalenia się pokrywy studni w świątyni. Wiernych przykryła błotnista woda i gruz

Do tragedii doszło w stanie Madhja Pradesh (środkowe Indie), podczas obchodów hinduistycznego święta na cześć boga Ramy - informuje PAP. Agencja powołuje się na świadków, według których tłum wyznawców zgromadził się w świątyni, by wykonać rytuał ognia. Wówczas zawaliła się konstrukcja przykrywająca około 6-metrowy otwór nieużywanej studni o głębokości ok. 12 metrów. Ludzi, którzy wpadli do błotnistej wody przysypał gruz.